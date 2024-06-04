周一在那斯達克市場，安謀股價大漲5.48%，收在127.12美元。在AI PC題材帶動下，今年以來安謀股價已經飆漲84.45%。

微軟上個月發布充滿雄心的AI PC計劃，準備與Alphabet和蘋果一較高下，這帶動了PC對安謀架構的需求。

微軟Windows作業系統現在將在安謀設計的晶片上運作。過去安謀架構主要用於智慧手機。

數十年來PC產業一直都由英特爾晶片佔有主導優勢，如果安謀成功進軍PC產業，市場版圖勢必重新洗牌。

安謀執行長Haas周一在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）場邊表示，安謀在Windows PC的市佔......我確實認為，在未來5年內可能會超過50%」。

此外，Haas表示，高通（Qualcomm）已經設計出第一款基於安謀架構的晶片，以支援新型的安謀架構Windows消費者和商用電腦，而其他供應商也將跟進。

此外，微軟也已經與華碩(2357)、戴爾等多家設備製造商簽約，將銷售基於安謀架構的產品。