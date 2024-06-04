對凶嫌父母沒不滿 長髮哥「這原因」要告洪男

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，洪姓男子持刀在車廂內揮砍，造成2位無辜民眾受傷，台中市府4日表揚當時見義勇為的17名城市英雄。其中，與犯嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯帶傷出席，受訪問時表示，重回當下他還是會做一樣的選擇，但他認為洪男已成年，要為自己負責，因此會提告求償。

台中市長盧秀燕4日在市政會議上表揚17名城市英雄，其中有9人出席接受表揚，「長髮哥」許顯瑞接受媒體訪問時表示，目前自己的傷口都已經消腫，因媽媽擔心破相，才去醫美進行除疤手術。

面對媒體詢問，許顯瑞表示，如果重新讓他選擇一次，還是會「做出一樣的選擇」。他透露，洪男父母事發後曾到醫院要求見面，但因當時他剛恢復，還不知道如何跟他們互動，所以避而不見。

許顯瑞強調，他對洪嫌的父母沒有不滿，且洪男已經成年，應該要對自己的行為負責，也會對他提出民事求償，靜待法院判決。