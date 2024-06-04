中華大學日前舉辦「科技與社會學術研討會」，盛會邁入第20年，集結國內外學術界、產界業的專家共襄盛舉，如智慧城市股份有限公司執行長焦國安，以及澳門科技大學酒店與旅遊管理學院院長吳國民等人，與眾人分享當今智慧時代所面臨的趨勢與挑戰。

今年研討盛會首場由智慧城市股份有限公司執行長焦國安，以「智慧城市與淨零未來：數位轉型的策略與挑戰」主題，深入剖析了智慧城市的發展趨勢，如何運用AI科技與大數據，實現淨零城市目標，改善城市的治理。

澳門科技大學酒店與旅遊管理學院吳國民院長接棒，以「旅遊經濟－智慧觀光的衝擊」主題，指出2028年預計74％的旅遊業市場總收入，將透過線上銷售產生，旅遊業公司將結合科技為客戶優化行程預定、規劃、引導、支付等功能，經營線上旅行社勢在必行。

活動創辦人中華大學副校長解鴻年，同為中華民國地區發展學會理事長表示，持續舉辦20年的活動實屬不易，華大持之以恆於每年6月第1週的星期六辦理科技與社會研討會，目的就是為了打造產業界專家交流、研究討論的平台，共同剖析在淨零碳排的政策走向之下，智慧城市與智慧觀光未來發展的潛在機遇與挑戰。

下午論壇由中華大學觀光學院院長張馨文主持，邀請交通部航港局副局長陳賓權、交通部觀光署參山國家風景區管理處曹忠猷處長、以及屏東科技大學餐旅系黃靖淑教授3位擔任引言人。與談人包括中興工程顧問社曾參寶董事長、成功大學孔憲法教授、台灣大學張學孔教授、逢甲大學賴美蓉教授，以及新竹縣政府行政處周秋堯處長等。分別探討2050淨零碳排海運因應策略、風景區管理的智慧旅遊，以及教育部教學實踐研究計畫－英雄旅程的啟航。

第二場論壇「數位雙生與智慧低碳城市發展」主題由台灣智慧城市發展協會榮譽理事長林建元主持，與談人焦國安執行長共同談論ESG與智慧城市解決方案；天開國際規劃設計顧問公司總經理王佑仁，探討不確定年代的亞太城市活路，從AIGC談起。與談人包括中華大學創新產業學院許志義特聘教授、中華民國都市計劃學會白仁德理事長及前任理事長陳彥仲、台北科技大學蘇瑛敏教授，以及資誠聯合會計師事務所呂俊宏副總經理。

研討盛會圓滿落幕，值得一提的是，智慧城市研究院的賈秉靜老師及其團隊，從當年的大三學生到如今的助理教授，默默在幕後付出，成為研討會的重要支柱。此次活動展示出中華大學持續20年不懈努力與卓越貢獻的最佳證明。