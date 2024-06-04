國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前預告，本會期結束前，花東交通建設三法一定會通過，但國民黨內卻有不同聲音。傅崑萁今（4日）受訪表示，國民黨是一個開放政黨，所有的法案都會經過討論協商，花東三法和其他法案，不管什麼時間，黨內一定會有一致的共識，才會做決定。

傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」以及「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」等案，程序已出委員會，待院會二、三讀，傅日前喊出要拚7月16日之前完成三讀。但國民黨立委賴士葆表示，黨團內部至今沒有深入討論，大家都希望重要案子能在黨團大會上表示意見，另有部分藍委也贊同說，認為剛結束國會改革修法，不應投入新戰場。

對於花東交通建設法案，傅崑萁今（4日）出席黨團大會前受訪表示，從來不相信民進黨會推動花東三法、會誠心誠意對待花東人民，不管是國道6號、環島高鐵都是比照台灣高鐵BOT案，也就是政府零出資，台灣是一個已開發先進的國家，但是台灣那麼小，連最基礎建設都沒有完成，跟世界先進脈動有差距，身為國會議員，推動交通平權相當重要，平衡國家東、西部發展，都是國會要承擔的。

對於黨內傳出不一樣的聲音，傅崐萁則說，國民黨是一個開放政黨，所有的法案都會經過考慮、討論跟協商，民主的政黨本來就是這樣，會全力來推動，至於什麼時間送到院會處理，反正黨內一定是有完全的共識才會推動，不只是花東三法，不管是什麼法案，都會經過一致的討論、黨團協商之後，才會做出最後決定。

國民黨立委謝衣鳯表示，國民黨團認為，目前是否在委員會針對相關的可行性評估和工程評估，能有相對完整的專案報告以利共同討論，畢竟民進黨也希望台灣高鐵延長到屏東宜蘭，這兩個部分如何做，未來環島高鐵及花東快都可以討論。賴士葆今則表示，他在黨團大會建議，可行性評估、財務分析和一些技術問題都要再召開產官學的專家會議，討論個兩三場再回頭過來講清楚，有些委員也認為執行內容不是那麼清楚，進入深水區，希望能夠更加周延。