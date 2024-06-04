Andrea Phua 主任與金志聿交換紀念品。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

市府團隊與 SGInovate交流雙方促進新創政策。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

金志聿率隊拜會 SGInovate。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

金志聿率隊拜會新加坡國家人工智慧小組領導層。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府副祕書長金志聿3日出席新加坡世界城市高峰會，除與現場100多個城市代表分享智慧城市經驗，也率桃園市代表團赴新加坡資通訊部拜會新加坡國家人工智慧小組領導層，創台灣地方政府與新加坡AI政策制定者面對面交流首例，雙方除討論AI發展如何建立相關法規監管防護，也分享桃園發展智慧城市相關政策，獲星國正面肯定。

金志聿3日率團前往新加坡資通訊部，新加坡國家人工智慧小組資深總監兼數位經濟辦公室主任Andrea Phua女士與相關部門高階主管皆與會接待。其中，Andrea Phua及其領導的團隊為新加坡國家人工智慧戰略2.0（National AI strategy 2.0）的主要制定者。

Andrea Phua向桃園市代表團深入介紹新加坡人工智慧政策，她表示，利用AI提高效率及生產力，普及產業及大眾使用AI的能力是星國致力的目標，智慧小組同時也注意到AI所帶來的風險。桃園市政府與新加坡國家人工智慧小組雙方也就AI可能助長詐騙以及假消息問題的嚴重性深入討論，雙方同意在AI時代，政府必須持續進步，建立法規及監管防護，方能確保AI發展對社會有益。

金志聿則提到，市長張善政上任後創建「智慧桃園」平台，廣泛導入智慧科技於各市政領域的經驗，例如：環保局以AI查緝違規丟棄垃圾；消防局利用車聯網的救護一路通，能大幅提早急救患者到院時間等推動成果。Andrea Phua肯定政策極具創造力，也能實際解決城市問題。

雙方也就高速發展的生成式AI應用進行探討，星國國家人工智慧小組詳細介紹其大型語言模型應用案例及開發經驗，金志聿指出，大型語言模型應用潛力龐大，並邀請該小組成員在未來桃園發展該技術應用時給予協助，獲積極正面回應。

同日，金志聿也率團拜會多間位於新加坡的國際知名加速器。首站前往新加坡政府成立的SGInovate，該機構兼具加速器及創投功能。雙方除交流桃園與新加坡促進新創政策，最後也達成共識，未來將透過實體或線上的媒合管道，為桃園的新創公司連結SGInovate管理的投資基金。

金志聿也拜訪國際知名加速器Plug＆Play亞太區副總裁Wayne Soh以及知名企業加速器Visa innovation center、由新加坡政府及新加坡國立大學共同出資及營運的育成中心Block71。除與桃園市分享培育新創的做法，也交流各項領域諸如金融科技、節能技術、資訊安全等最新發展。他們均表示，感受到桃園市政府推動新創走向國際的熱忱，並樂於與市府展開合作與協助。