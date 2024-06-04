第一階段e-Gate汰換及更新工程目前已經完成並已上線使用。（移民署提供／陳麒全桃園機場傳真）

第一階段19座新世代e-Gate建置工程，並於2024年6月3日啟動第二階段工程，將再建置24座新世代e-Gate。（移民署提供／陳麒全桃園機場傳真）

移民署為提供旅客更優質的通關體驗，正積極加速更新現有的自動查驗通關系統（e-Gate），目前已完成第一階段e-Gate汰換及更新工程，新世代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一，以及支援多國語言模式等功能，通關效能再升級，歡迎旅客多加利用。

第一階段e-Gate汰換及更新工程目前已經完成並已上線使用，第二階段e-Gate更新工程於2024年6月3日至8月1日實施，桃園國際機場第一航廈及第二航廈入出境大廳的更新汰換作業，將分階段陸續進行。施工區域將以圍籬區隔，旅客入出境動線不受影響並可享受新世代e-Gate通關體驗。

移民署提醒，新世代e-Gate適用晶片護照全面採用國際民航組織規範之標準，民眾可於護照效期屆滿之前，向外交部領事事務局或相關單位申請換發晶片護照，以便捷使用e-Gate，倘持用有效非晶片護照之旅客仍可由人工查驗櫃檯提供服務。

移民署自2011年開始在全國主要機場及港口啟用e-Gate，因應逐年成長旅客量，有效提升通關服務品質，至今已超過1億人次使用。為延續此民眾有感施政作為，自2023年起規劃陸續汰換並建置新世代e-Gate，現已完成第一階段19座新世代e-Gate建置工程，並於2024年6月3日啟動第二階段工程，將再建置24座新世代e-Gate，屆時桃園國際機場舊型e-Gate將於2024年全數汰換完畢，另全國其他機場港口則將於2025年陸續汰換建置。

移民署表示，桃園國際機場近日榮獲2024年Skytrax評比「最佳證照查驗服務機場」獎項第5名之殊榮，新世代e-Gate今年將於桃園機場全面上線，大幅提升查驗通關效能，希望能帶給旅客更優質的通關體驗，移民署將兼顧國境安全及提升旅客通關效率，爭取桃園機場再獲Skytrax評比佳績，提升全球最佳機場排名及競爭力。