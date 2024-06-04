吉林一號高分03D34星等6顆衛星回傳的足球場，還有街道等影像清晰可見

如舊金山金門大橋般大的1994 PC1小行星衝向地球，可能導致災難，但當天文學家設法標出它在200萬公里外的確切位置時，卻構成了重大挑戰。

不過，《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，有個解決方案就是利用在近地軌道上運行，通常用來觀測地球的中國吉林一號衛星。當它翻轉過來，進行空前機動，將鏡頭對準太空深處，並開始每秒拍照後，這些影像不僅捕捉了1994 PC1，還有助於科學家將它的軌道定位誤差減小為僅 33公里，大大提高了地面望遠鏡的準確性。

如今天文學家可以確切地看到，1994 PC1並不在與地球相撞的軌道上，而是會安全地經過。這雖是2022年1月執行的任務，但直到最近北京解密後才被披露。這也令人對中國衛星強大的觀測力有了新認識，並引發西方國家，尤其是美國的憂心，因為他們擔憂，中國與日俱增的太空實力可能用於軍事。

中國社科院國家天文臺研究員劉靜領導的團隊4月在《深空探测学报》（中英文）（Journal of Deep Space Exploration）上發表的論文中說，後續實驗將利用現有的天基設備，以觀測較暗的近地小行星，

This Chinese tracking satellite can be used to hunt killer asteroids: scientists https://t.co/vswsRoZDDe — South China Morning Post (@SCMPNews) June 3, 2024

而由超過100顆衛星組成的「吉林一號」星座是目前最大的對地觀測網，這些衛星極強，幾乎能在地球任何位置，迅速捕捉高解析度影像。它們甚至追蹤並拍攝了1架在雲中飛行的美國 F-22隱形戰機，還有從發射台發射的火箭。

然而，位於太空深處的小行星與隱形戰機等目標截然不同。中方最初設計吉林一號衛星，並不是為了反向操作它們的望遠鏡。研究團隊徹底分析這些衛星的性能後確定，追蹤1994 PC1在技術上是可行的，但需要對關鍵設備進行深度調整，例如光學感測器的曝光參數等。