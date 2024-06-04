AI主播小祥宣導萬安演習注意事項。（民眾提供／寶智華台南傳真）

全球瘋AI，台南市警察局第二分局也跟上潮流，4日推出的「AI主播」宣導7月登場的萬安演習，這名虛擬男主播「小祥」年輕亮眼，口條清晰，利用手機APP軟體製作，不用花主持代言費，只需1個工作天就完成，如果宣傳效果不佳，也考慮改換美女主播。

台南市警察局第二分局指出，全球瘋AI，在Facebook 、Instagram、YouTube都可看到許多打動人心的廣告與影音小品。二分局這次製作的AI主播就是利用手機APP「VIRBO」生成，僅需1個工作天，省掉人工代言的諸多不便。

今年南部地區萬安47號演習，定7月25日13時30分至14時舉行，台南市將選擇中西區、新營區驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，置重點於防空疏散避難設施配合防空警報主動開啟，以符戰時景況。

中西區、新營區轄內防空疏散避難設施之所有人（管理委員會、保全或住戶）聽聞防空警報，應主動開啟地下室車道之鐵捲門（柵欄）供周邊民眾就近實施避難。

民眾可手機下載「警政服務APP」及運用「消防防災e點通」或連結臺南市政府警察局官網「防空避難專區」查詢防空疏散避難設施。

視障朋友請開啟手機talkback(Android)、voiceover(ios)語音功能Be My Eyes請求協助，行動不便者請提早或請人協助實施避難。

台南市警察局第二分局分局長劉怡宗特別提醒，演習期間行走於道路之行人及車輛駕駛、乘員則聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施，避免受罰。