國內25座大型垃圾焚化廠因燃燒垃圾產生的飛灰高達17餘萬噸，近9成都送公有掩埋場或民營場處理。學者指出，國內僅3家焚化爐設飛灰水洗場且有再利用實績，尤其今年民間掩埋場只剩1家，每公噸費用已高達每公噸2萬以上，建議環境部補助各縣市環保局自行設置飛灰水洗場，要求各焚化廠進行飛灰水洗後再利用，勿再花大錢掩埋處理。

前台北市環保局長、台大環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍4日在臉書發文指出，國內目前共25座大型垃圾焚化廠，去年焚化近600萬公噸垃圾，其中焚化後有害的飛灰產出量17.3萬公噸，但僅1.9萬噸被資源循環再利用，近9成飛灰仍採傳統穩定化後掩埋，其中7成進公有掩埋場，約1成5進民營場。

他說明，焚化後灰渣中有害飛灰來源，是焚化廠廢氣處理系統去除酸性氣體、懸浮微粒、重金屬及反應生成毒物例如戴奧辛等有害物質時，添加消石灰與活性碳粉末，其反應或吸附作用後留下的反應生成物。

劉銘龍表示，飛灰因其氯鹽含量高達5％至35％，會影響後續再利用產品品質，故送往後端再利用前，需先經水洗處理降低氯鹽含量，但目前僅台北市北投、木柵焚化爐，與桃園市焚化爐設有飛灰水洗場且有再利用實績，高雄市飛灰水洗廠則將在今年底前完工，將以水洗取代掩埋方式處理，作為水泥替代原料，朝向垃圾零廢棄最後一哩路。

他表示，去年全國共8座焚化廠委託民間處理場掩埋飛灰固化物，今年因民間掩埋場僅剩1家，每公噸掩埋費用決標價已高達每公噸2萬至2萬5000元。

劉銘龍強調，去年飛灰再利用量僅1.9萬噸，不及政府年度許可的再利用量的一半，且不論民間或公有掩埋場容量都有限，早在2021年6月底全台營運中垃圾掩埋場容量平均僅剩10.67％，其中35處掩埋場已飽和無剩餘容量，因此飛灰水洗後再利用，促進無機資源循環再利用，已是必然趨勢與當走之路。

他建議，環境部應趁著近年焚化爐整改之際，補助各地環保局自行設置飛灰水洗場，要求各焚化廠進行飛灰水洗後再利用，促進無機資源循環，而不是每年花納稅人高額經費進行掩埋，繼續耗用各地掩埋場寶貴的容量。