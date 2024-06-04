民進黨前主席施明德妻子施陳嘉君，2021年10月在臉書貼文，指稱駐日代表謝長廷是國民黨的「特務」、「線民」，遭謝提告求償80萬，並要求刪除貼文。士林地院認為施陳嘉君雖不能證明言論內容為真，但已合理查證，行為不具不法性，判決謝長廷敗訴。案經上訴，台灣高等法院今（4日）判決駁回，可上訴。

施陳嘉君於2021年10月21日到11月11日在臉書貼文，指謝長廷是國民黨安排的特務、線民。謝長廷認為施陳嘉君的文章內容是不法侵害他的名譽權，請求施陳嘉君賠償80萬元並刪文。

一審指出，前調查局副局長高明輝告訴施陳嘉君，他擔任調查局台北市調查處長時，蔣經國很滿意謝的表現，向時任調查局局長阮成章稱謝是「自己人」，阮成章在調查局招待所頒發獎金20萬元予謝長廷。

一審認為，高明輝沒有接觸過謝長廷從事情報工作的資料，亦沒有看到謝長廷收下現金，無法僅憑高明輝說詞，逕自認定謝長廷是特務。但施陳嘉君是依據高明輝的說法而貼文，是有所根據。

一審指出，「謝長廷身為重要公職人員，其名譽權保障要有所退讓」，綜合考量高明輝在調查局的地位、施陳嘉君所接觸到其他佐證資料，與施陳嘉君能夠使用的查證手段，施陳相信高明輝說詞，據此作為貼文依據，已符合合理查證的要求，駁回謝長廷的請求。

謝長廷不服上訴。二審指出，依利益衡量原則，施陳嘉君於貼文指述謝長廷的私德，因事涉公益，其容錯空間應較大，以維護事實性言論合理發表空間。

依此，縱施陳嘉君未能證明其言論內容與事實相符， 然其既依證據而確信其言論內容為真實，自不能令其負侵權行為的賠償責任。

二審表示，貼文除事實陳述外，其餘屬意見表達。謝長廷既屬公眾人物，則施陳嘉君對於謝事涉公益之可受公評之事，為適當之評論，難謂是不法侵害他人之權利，謝主張貼文屬不法侵害其權利，即屬無據。