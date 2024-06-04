外資點選的台股10強包括:AI伺服器：台積電(2330)、致茂(2360)（測試）、台達電(2308)（數據中心電力/散熱）、信驊(5274)、鴻海(2317)、緯創(3231)、緯穎(6669)、台燿(6274)。AI邊緣設備：大立光(3008)（智能手機相機升級）、聯發科(2454）。

外資指出，Nvidia對新工業革命的願景是由Blackwell平台、NVIDIA推理微服務（NIMs）、Nemo和Nvidia的AI鑄造廠、Omniverse和Isaac機器人技術驅動。AI工廠和生成式AI時代，正在為計算、醫療、交通和製造業這個價值100萬億美元的產業提供服務。生成式AI的一個應用是數位客服代理，將NIMs（預訓練模型）連接到數位客服代理，能提高解決問題的能力，並且可以呈現為更具互動性和吸引力的數位人類。

Nvidia強調，加速計算（CPU+GPU）相比一般計算（CPU）能實現100倍的速度提升，僅需3倍的功耗和1.5倍的成本。這意味著在相同性能下，可以節省97-98%的成本或功耗。

外資分析，在2024年推出Blackwell GPU後，Nvidia計劃在2025年推出Blackwell Ultra。新平台Rubin將於2026年推出，搭載Rubin GPU（2027年升級為Rubin Ultra）和Vera CPU。除了從Blackwell的HBM3e過渡到Rubin的HBM4外，尚無關於計算或功效提升的詳細信息。

此外，黃仁勳還強調了以太網交換機平台的路線圖，從2024年的Spectrum-X800到2025年的X800 Ultra，2026年的X1600，其帶寬增加2倍，SuperNIC（網絡接口卡）速度提高4倍，能連接數萬到數百萬的GPU。