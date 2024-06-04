股東提及，當年創辦人張忠謀先生退休時，股價為兩百多元，如今劉德音退休，股價已達八百多元，感念其為股東創造最大價值。由張忠謀建立之商業模式以技術開發、製造規模為核心，劉德音也強調，將不會改變商業模式，以晶圓代工製造擴大規模優勢，不與客戶競爭。