來台開班授課的法國籍舞蹈老師布萊斯，與學生1對1個別授課，卻趁著女學生練習熱身機會，1天之內性侵2名女學生，2女一度隱忍，直到輾轉聽聞彼此都遭老師性侵後，才鼓起勇氣向警局報案，台北地檢署今天（4日）依強制性交等罪起訴布萊斯。

據調查，布萊斯2023年透過經紀公司邀請，來台參與某工作坊的表演講座，因受學生歡迎，就在台北租了間舞蹈教室開班授課，課程採預約制，與學生1對1個別授課。

布萊斯日前趁女學生到教室對著鏡子練習熱身時，突然關掉教室燈光，從後方熊抱性侵，首名受害女學生嚇得離開教室後，接著上課的第2名女學生也遭性侵。

2名被害人一度隱忍，分別向認識布萊斯的經紀人與公司打聽，發現被害人不只有自己，而且竟然都在同一天，分別向警方報案，警方報請北檢檢察官指揮偵辦，檢察官一度聲押布萊斯獲准，並於今天偵結起訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。