機場公司總經理范孝倫表示，藉由跨領域的廉政平臺合作深化交流，為國家重大基礎建設把關。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

機場公司廉政平台以公開透明資訊，推動第三航站區工程更加順利。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

為國家重大基礎建設把關，桃園機場公司召開「第三航站區建設計畫廉政平臺」第14次聯繫會議，包含檢、廉、調、工程會等單位共同參與，並首次邀請台灣透明組織深化交流合作，借重其國際非營利組織的視野，協助機場公司更進一步建構行政透明及廉潔文化，完善行政透明措施。

機場公司總經理范孝倫表示，第三航廈工程自主體航廈土建工程動工以來即面臨缺工缺料、全球重大疫情等諸多挑戰，為利工程推動，機場公司陸續引進外籍營造移工，並強化外籍移工的工作穩定性。另外，第三航站區建設計畫項下各標案，包括北登機廊廳、南登機廊廳、第三跑道等亦受各界關心，機場公司廉政工作也與時俱進，藉由跨領域的廉政平臺，落實公開透明原則，提升精進及進取方向，共同協力讓第三航站區工程推展更加順利。

本次會議由機場公司就「第三航站區建設計畫整體推動情形」、「移工失聯情形及精進作為」、「出境旅客共用報到系統（CUTE）建置案執行情形」、「無人機防制系統建置計畫執行情形」等議題進行說明，並和各與會機關透過充分意見交流獲得許多寶貴建議，期許透過各與會單位的建言，提升各項業務推動之完整性，持續精進廉能治理、提升清廉印象，打造優質國家重大建設。

聯繫會議討論相當熱烈，由機場公司總經理范孝倫主持，參與單位包括臺灣桃園地方檢察署黃主任檢察官榮德、行政院公共工程委員會工管處李科長碩修、法務部廉政署防貪組陳科長淑萍、交通部政風處徐副處長慶全、法務部調查局桃園市調查處機場調查站林主任山峻、勞動部職業安全衛生署政風室郭主任芳榜、內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊江副隊長謀源及台灣透明組織李副執行長有容等機關、團體，有效整合司法行政各機關及民間力量、充分發揮透明公開廉政平臺跨域合作協力機制，並展現廉政平臺成立效益。