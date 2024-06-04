高雄發展演唱會經濟有聲有色，針對大咖祭出免場租、零抽成誘因，不過，近日高市府向議會提案審議修正地方娛樂稅，若是高雄市公有或行政法人經管的場地，娛樂稅直接砍半。對此，藍營痛批，高市府已是負債王，「別再當盤子」，綠營則贊同盼全力衝刺演唱會經濟，但藍綠對此意見相左，該案目前先行擱置。

國民黨高市議員邱于軒指出，很多天團來高雄演出造就現在最夯的演唱會經濟，可是高市府招商工具居然是「零場租！零抽成！」，現在連娛樂稅都繳一半就好。她痛批，「這種慷市民之慨、打腫臉充胖子所創造出來的演唱會經濟真的是市民福音嗎？」奉勸市府別再當「盤子」。

邱于軒說，市府之前才大內宣高調宣傳：「世運主場館之所以能夠吸引這麼多的天團演出是因為場館夠是全台唯一、擁綠建築黃金標章的破萬人場館」。既然這麼「特別」，為何還要對國際巨星錦上添花、罔顧財政紀律：免場租、免抽成、娛樂稅減半！「別忘了，我們可是6都負債王，背了近2400億的負債！」

民進黨高市議員湯詠瑜則贊同修法，她說明，每年場館維修費都固定，且現階段高雄持續打演唱會經濟品牌，若能提供更多優惠措施，可望吸引更多團體使用。（柯宗緯翻攝）

不過，民進黨高市議員湯詠瑜則贊同修法，她說明，每年場館維修費都固定，且現階段高雄持續打演唱會經濟品牌，若能提供更多優惠措施，可望吸引更多團體使用，加上演唱會帶來的周邊觀光產值可觀，帶動旅宿、城市行銷等，這些有形、無形的效益，比起減免娛樂稅收還要來得更多，倘若未來這種商業模式成熟，或許可以再來檢討娛樂稅稅率增減。

對此，高市府財政局長陳勇勝說明，演唱會經濟面相很廣，雖然娛樂稅損失，卻可帶動高雄餐飲、住宿等產業發展，「整體財政收入是可以cover過去」，因此市府主張調降稅率，鼓勵更多演唱會、藝團活動到高雄，帶動藝文產業發展。