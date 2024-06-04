端午節將至，新北市衛生局針對粽子等進行抽驗，發現檢驗結果均符合規定。衛生局另指出，將在各區衛生所免費發放可取代硼砂製作鹼粽的「三偏磷酸鈉」，贈完為止，歡迎民眾索取。

衛生局副局長林美娜說，今年衛生局針對粽子、鹼粽、醬料(辣椒醬、甜辣醬、醬油)，以及常用食材餡料如菜脯、網購知名粽子禮盒等共111件產品進行抽檢，測試項目包含微生物衛生標準、硼酸、蘇丹色素、動物用藥及農藥殘留等，檢驗結果均符合規定。

食品藥物管理科長楊舒秦提醒，民眾挑選食材時應優先選購來源明確的食材，並且有完整包裝為佳，若產品出現異味、外觀過於鮮艷或過白等不自然色澤應避免購買，烹調前可以清水反覆沖洗去除髒汙、多餘的鹽分及食品添加物。

衛生局表示，另應景端午，即日起於各區衛生所免費發放可取代硼砂製作鹼粽的「三偏磷酸鈉」，適當添加可增添鹼粽的韌性、保水性及保存性，歡迎民眾周一至周五上午9點至下午5點，至各區衛生所免費索取，每人限領1包，贈完為止。