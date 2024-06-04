總經理黃文良指出，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一，在今年第一季本業營收與獲利均較去年同期大幅成長，細胞委託製造(CDMO)合作醫院數量與合作細胞治療項目不斷擴大，訂單能見度已到明年第一季。

同時長聖在台灣北部、中部、南部與東部等全台四個區域的收治病患的醫院達19 家，除了與臺大醫院、三總、奇美、高醫等醫學中心合作外，值得關注是今年5月迎來與臺北榮民總醫院作為新的合作夥伴，這些積極的合作關係進一步提升了公司營運表現。

長聖今年計劃開發外泌體(Exosome)的第四個新藥平台並建造第四座臨床等級的Good Manufacturing Practice(GMP)再生醫療廠，以具有靶向的外泌體開發阿茲海默症(Alzheimer`s Disease)和帕金森氏症(Parkinsons disease)等神經退化性疾病的（First-in-class）創新外泌體藥物。

外泌體是全球生技業繼幹細胞及免疫細胞治療項目之後，最新崛起的再生醫療熱門技術，預計到2026年市場規模將達到5.13億美元，並有望在2030年後創造超過30億美元的產值。值得注意，全球中樞神經系統治療市場規模2023年為1,047億美元，到2030年將達到1,821.2億美元。

黃文良總經理表示，據研究顯示，外泌體具有降低免疫原性(Immunogenicity)及穿越血腦屏障(Blood-brain barrier)等優點，長聖打造第四座新藥外泌體平台，看好外泌體全球再生醫療產業中的發展潛力，將推動第四個新藥外泌體平台的建設與發展。