據法國廣播電台引述日本共同社報導，日本與歐盟的能源部門6月3日發表聯合聲明，將在太陽能、風能、氫能這3個領域推進政策協調。

報導稱，中國通過巨額補貼等政策支持，量產低價的太陽能板，獲取了很高的市占率。考慮到中國製造的太陽能電池板價格便宜，日本與歐盟的能源部門將制定在採購時不依賴特定國家的共通規則。除了價格，還將以生產時是否顧及環保作為判斷依據，力爭促進去碳化領域的市場公平競爭。

日本和歐盟將設置工作組，以構建包括透明度和安全性在內的正當評價機制。工作範圍今後還打算擴展至純電動汽車（EV）等領域。

報導稱，日歐還同意制定推進氫能的共同時間表。除了協調確立氫能的國際規格，還將就如何監管交換意見。

日本經濟產業相齋藤健和歐盟委員會負責能源事務的委員西姆松在東京舉行會談並達成一致。在這場日歐會議上，齋藤表示：在推進去碳化方面，協調打造對非價格因素給予正當評價的市場很重要。