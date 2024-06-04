美國聯邦眾議院撥款委員會指出，小組委員會4日將討論一項預算法案，包含提供台灣5億美元外國軍事融資及最多20億美元的貸款和貸款擔保，強化台灣嚇阻抗衡中共。外交部副發言人蕭光偉指出，外交部將持續在台美雙方長久堅實友好的基礎上與美國各界友人共同合作。另針對中共防長於香格里拉對話上威嚇發言，他也呼籲，中共與台灣共同承擔維護和平責任。

媒體報導，美國眾議院撥款委員會3日公布2025財政年度預算案相關法案，並訂於4日審議，其中包含提供台灣5億美元外國軍事融資及最多20億美元的貸款和貸款擔保，以強化台灣在海峽兩岸的嚇阻力，作為抗衡中共的一部分。

對此，外交部副發言人蕭光偉指出，外交部感謝美國國會友人持續展現對台支持，也將密切關注該法案後續進展。美國國會長期對台灣跨黨派支持有目共睹，外交部將持續在台美雙方長久堅實友好的基礎上與美國各界友人共同合作。

另外，上月31日至本月2日舉行的香格里拉對話同樣引起關注，其中中共防長董軍在會中恐嚇台海議題稱，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。激烈言論也引起各國反制。

蕭光偉批評，中共防長非理性言論，曲解我政府立場，甚至威脅動武，挑釁言論與舉動威脅台灣及周遭國家，並衝擊印太以及台海和平穩定既無法獲國際認同也無助兩岸良性發展，感謝香格里拉對話持續關注台海局勢，同時感謝美、日、菲、加拿大、澳洲、歐盟等公開關切台海情勢。

蕭光偉表示，台灣將持續爭取參加包含香格里拉對話在內等各類論壇或機制，他強調，台灣一貫的立場是致力維護台海和平穩定，賴清德總統也多次表達溝通意願，願意以互利共榮為目標，推動兩岸對話交流，呼籲中共與台灣共同肩負和平責任，推動兩岸良性發展。