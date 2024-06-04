台中市某印刷公司刻意少報製成原物料，蓄意短繳空氣汙染防治費，還偷排含甲苯、二甲苯的廢氣，嚴重影響空氣品質，台中地方檢察署近期偵結全案，以涉犯《空氣汙染防制法》申報不實及《刑法》詐欺得利等罪，將該公司及負責人、從業人員4人提起公訴，並向法院求處沒收短繳空氣汙染防制費的犯罪所得8400萬元。

台中地方檢察署指揮法務部調查局航業調查處及警政署保七總隊第三大隊，與環境管理署中區環境管理中心及台中市環保局組成專案小組，2022年調查發現台中市某凹版印刷業公司刻意將製程原物料使用量以多報少，蓄意短繳空氣汙染防制費，廠房頂還設置多處非法排放管道，並以電子閥門控制躲避查緝，將未經處理含甲苯、二甲苯揮發性有機物廢氣逕行排放到大氣，嚴重影響空氣品質。

環境部環境管理署中區環境管理中心表示，檢察官已將該公司及負責人、從業人員4人提起公訴，並向法院求處沒收短繳空氣汙染防制費犯罪所得8400萬元，而將揮發性有機廢氣排放到空氣中，已違反《空氣污染防制法》，由台中市環保局裁處208萬元罰鍰。

環境管理署表示，近年來環保單位透過科技儀器，將以往眼睛看不到的揮發性有機汙染物，轉成人眼可見視覺化呈現，更能即時掌控業者排放情形，呼籲事業機構勿心存僥倖、以身試法，未來將持續透過智慧空品感測物聯網及運用科技工具進行污染源管理管制，共同改善區域空氣品質、維護民眾健康。