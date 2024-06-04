基隆市山崩現場，公路局的破碎機仍持續破碎大石塊，全力清除現場土石。（張志康攝）

公路局派出吊車，協助卡在停車場的車輛吊掛至平浪橋上，俾便車主進行車輛維修。（張志康攝）

交通部長李孟諺（左2）在公路局長陳文瑞（右2）、公路局北區養護工程分局長陳俊堯（右1）陪同下，視察災害現場。（張志康攝）

基隆山崩釀交通中斷 李孟諺視察災區：最快11日可通車

台2線北部濱海公路70公里處，也就是基隆市北寧路平浪橋頭3日下午發生大規模土石崩塌，交通部長李孟諺上午視察災區現場，指示公路局全力搶通，盡快讓道路恢復雙向通行，至於後續的養護也請公路局相關方案的研擬。

李孟諺指出，基隆市3日下午發生大規模土石崩塌後，行政院長卓榮泰就立即指示交通部公路局在現地成立前進指揮所，全力搶救。以目前狀況研判，現場有50顆以上巨型石頭，最大的有近百噸，因此相關土石的清理必須要先把這些巨石破碎，並進行上邊坡土石的清理來確保安全。

李孟諺表示，整體作業將到6月11日才能恢復雙向通車，在這段期間公路局也規畫了相關替代道路，讓汽機車可以通行。公路局也協調基隆市政府及警察局做好交通的維護與指揮，希望工程團隊能夠在安全的前提之下全力趕工，盡早的來讓這個台2線可以恢復雙向通行。

問到昨日受災民眾是否能夠申請國賠，李孟諺表示後續將會由公路局及相關分局依據實際狀況來進行國賠申請相關程序。至於外傳早在2年前現場便有小規模落石，李孟諺指出，當時公路局便已做好了相關的處置。這次發生大規模崩塌的主因是0403大震再加上豪雨，造成比較深層的崩塌。

李孟諺表示，在0403大震後，公路局也做過多次巡檢，並沒有發現有崩塌問題，相關的支撐也都良好。後續交通部會請公路局加強監控，並進行相關方案的研擬。

公路局長陳文瑞補充表示，這次土石坍塌現場的長度有54公尺、高度41公尺，寬度14公尺，土石坍方的總量達1.2萬立方公尺，現場是沉積岩，邊坡會因風化及雨水侵蝕，會出現零星小落石，公路局也已經在邊坡上進行噴漿固定及支撐掛網，因此透過空拍建模並沒有崩塌的徵兆。

李孟諺在現場勘查時，破碎機持續在基隆端和瑞濱端裂解巨石，公路局並出動吊車，將受困在停車場的6部自小客車逐一吊至平浪橋，以便車主後續拖吊維修。