AI教父、輝達NVIDIA執行長黃仁勳來台，讓AI浪潮席捲全台灣甚至全世界，他日前透露將在台興建大型設計中心，針對此議題，國民黨新北市議員江怡臻在今（4）日議會總質詢時，也詢問市長侯友宜新北是否適合？如果可能的話，可以設置在何處？侯回應，已由經發局跟對方聯繫，新北也會積極爭取。

江怡臻指出，輝達在台興建大型設計中心需要很大的場地，外傳可能會落腳南部地區，不過黃仁勳在受訪時提到一個關鍵「歡迎大家推薦地點」，如果落腳在新北的話，大柑園地區也是不錯的選擇。

侯友宜表示，非常歡迎在AI浪潮當中，輝達能在新北設研發中心，市府會積極去爭取，目前也已經請經發局去跟對方的研發總監聯繫，初步要知道需求是哪些方向，希望能夠新北落腳，這對於新北的經濟產業很重要，尤其在輝達43家供應鏈廠商當中，新北市就占了15家，如鴻海、技嘉、Google等，落腳在新北也方便供應鏈快速對接。

侯友宜強調，雖然高雄市在第一階段有中央補助的情況下機會比較高，但不管第一階段落腳何處，未來第二、三階段，新北都更有機會，泰山楓將、三峽麥子園、樹林大柑園都有很大的腹地，都市計畫隨時可配合調整，盡全力爭取輝達這個AI浪潮最重要的帶領者來讓新北有更完整的供應鏈，帶動全台灣、帶動國家的競爭力，必要時也會跟中央或輝達爭取，全力以赴希望能在新北落腳。

經發局長何怡明補充，目前相輝達提供整個新北產業的布局，以及目前新北AI環境的介紹，因為現在南港經貿園區正在舉辦COMPUTEX 台北國際電腦展，後續會以互相對接交流的方式來介紹新北的投資環境，因為輝達的重要夥伴從軟體跨足到整個軟硬體整合，可以說都是新北具代表性的廠商，也會透過合作夥伴強化新北作為AI基礎城的角色來吸引進駐。