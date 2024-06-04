女星伊能靜與「哈林」庾澄慶的兒子小哈利（庾恩利），今年5月自紐約大學帝勢藝術學院畢業。而在畢業典禮結束後，小哈利便飛往上海，隨後曬出動態透露自己才剛到就開始工作。之後他陸續參加多場時尚活動，未來似乎將在當地發展。對此，伊能靜也在直播中談到小哈利留下來的原因。

伊能靜表示，自己曾對即將畢業的小哈利說：「你沒有第二個選擇，你在國外唸書最重要的原因就是，你可以把你所學的貢獻給自己的家人」，所以希望他之後可以回上海。

小哈利到上海後參加多場時尚活動。（圖／翻攝自 En-Li恩利微博）

小亨利飛往上海，妹妹小米粒開心接機。（圖／翻攝自微博）

接著，她提到，小哈利也認為上海現在很蓬勃發展，而且與世界接軌，並表示自己很幸運，獲得非常多的資源，同時感謝這裡願意給他這個剛畢業的年輕人機會。不過小哈利也坦言，自己佔了很多便宜，因此希望不要只是當一個穿衣服的架子，在往後可以慢慢展現實力。

最後，伊能靜忍不住稱讚，兒子是個非常謙虛的人，完全沒有得了便宜又賣乖的樣子，而她也很慶幸，自己搬到上海的四年期間，有不斷對兒子說上海有多好，而「現在他自己可以去驗證這件事了」。