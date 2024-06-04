基隆市潮境公園入口與北寧路口路段山坡，昨（3）日下午2點多發生大規模土石坍塌，一名女子發現一台白色VOLVO一半車身被土石掩埋，鈑金幾乎沒有凹陷，驚呼「安全真的很重要」，貼文引發討論，不少網友讚VOLVO安全性好，不愧是「瑞典坦克。」

原PO於《Threads》上傳基隆潮境公園路口山崩照片，只見一台白色VOLVO V60 B4有一半車身被埋在土堆中，車身雖有毀損，但鈑金幾乎沒有凹陷，讓她驚呼「有推薦適合女生開的VOLVO車嗎？安全真的很重要。」

其他網友也轉發同張照片，指買車從來沒考慮過VOLVO，但基隆山崩事件後，VOLVO是首選，直呼「真是太狂了。」

文章掀起熱議，網友表示VOLVO安全性很高，又封為「瑞典坦克」，「這台很耐撞」、「瑞典坦克不是叫假的」、「A柱甚至沒歪」、「VOLVO鈑金強啊」、「VOLVO爆推，我們家開XC90被大貨車拖行，人完全沒事。」

不過也有理性的網友，認同VOLVO的安全性高，並表示自家兩台車都是VOLVO，但根據原PO的圖看，蓋在車身上面的是土，沒有大石頭，後車身甚至沒被土掩埋，車當然沒有巨大損壞。