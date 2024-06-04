近年來因應極端氣候，滯洪池的功能性更顯重要。高雄市三民區本和里滯洪池因為年久失修，高雄市水利局向中央爭取經費950萬元做設施性優化工程，預定今年6月進場施工，於今年12月完工，施工期間滯洪池池區將封閉暫停對外開放。

三民區本和里滯洪池是全國首座兼具滯洪與生態遊憩功能的滯洪池，水利局4日表示，本和里滯洪池多次發揮滯洪成效讓民眾免於淹水之苦，此次池區設施採簡化易維護為原則，將長度555公尺、寬度2.5公尺的外環步道以混擬土刷毛重建，利於行走及無障礙空間。

經觀察民眾對池內動線及設施使用習性，於南側閒置的空間新增節點廣場，增加民眾使用性，並盤點區內設施增設磨石子座椅及石塊座椅，讓滯洪池不僅發揮了防災功能，也成為市民休憩好去處。

水利局也籲請民眾體諒，該滯洪池施工期間（今年6月至年底）將全面圍籬封閉禁止民眾進入，周遭加強做圍籬及安全措施，請民眾行經該路段時請依標誌、標線及交通指揮人員指揮通行，以確保安全。