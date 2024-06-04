恆生科技股指數暫漲0.12%。美團漲3.5%，漲幅領先；東方甄選跌3.6%，跌幅最大。

受國際油價重挫3%拖累，中海油暫跌1.2%，中石油跌1.9%。

兗礦能源折價10%配股籌資，股價重挫近9%。

長城汽車上月銷量下滑並宣布8月擬關閉歐洲總部，股價應聲下挫10%。

《期貨》6月台指期開盤下跌95點 金電乏力
《港股》6月開局告捷 恆指漲逾300點
《港股》科技族群威 恆指飆近2.5%
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無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者