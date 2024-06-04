隔夜美股道瓊指數和反映中概股表現的金龍中國指數收黑，但在科技和晶片股上漲帶動下，標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數收高，周二香港股市開低反彈後後陷入震盪，目前恆生指數漲0.23%，為18445點。國企股(H股)漲0.2%，報6545點。