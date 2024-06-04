恆生科技股指數暫漲0.12%。美團漲3.5%，漲幅領先；東方甄選跌3.6%，跌幅最大。
受國際油價重挫3%拖累，中海油暫跌1.2%，中石油跌1.9%。
兗礦能源折價10%配股籌資，股價重挫近9%。
長城汽車上月銷量下滑並宣布8月擬關閉歐洲總部，股價應聲下挫10%。
隔夜美股道瓊指數和反映中概股表現的金龍中國指數收黑，但在科技和晶片股上漲帶動下，標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數收高，周二香港股市開低反彈後後陷入震盪，目前恆生指數漲0.23%，為18445點。國企股(H股)漲0.2%，報6545點。
恆生科技股指數暫漲0.12%。美團漲3.5%，漲幅領先；東方甄選跌3.6%，跌幅最大。
受國際油價重挫3%拖累，中海油暫跌1.2%，中石油跌1.9%。
兗礦能源折價10%配股籌資，股價重挫近9%。
長城汽車上月銷量下滑並宣布8月擬關閉歐洲總部，股價應聲下挫10%。
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