民進黨立委陳亭妃日前偕29位民進黨立委連署共同提出修憲案，要求「廢考監」，國民黨立委羅智強等人則提倡凍結監察院預算；對此，陳亭妃表示，從廢考監到凍結，要提醒國民黨跟民眾黨，要凍結也要坐下來談，要把考試院和監察院職掌移到哪裡，廢考監部分大家都有共識。

陳亭妃指出，組織部分確實有疊床架屋，大家就坐下來好好談，考試院、監察院未來在考選部分，調查甚至彈劾，還有審計部分如何移撥，這都可以討論，再來說怎麼凍結預算以及人事部分，否則組織存在，修憲議題不被討論前，就是五權分立，組織在的話，行政都必須做相對業務，大家有共識再來凍結，才不會被認為是打假球。

至於針對國民黨對於考監議題都不同調，陳亭妃說，前立法院長游錫堃任內，當時國民黨立委林為洲也說要廢考監，也是被擋掉，還是一樣面臨同樣問題，傅崐萁說要廢監察院，結果文傳會主委說黨綱是五權分立，這個就是很多爭議，從頭到尾都不了解國民黨堅持的重點，隨時都可以變。

陳亭妃指出，知道廢考監是大家所重視議題，又不敢在憲法議題討論，只好由國民黨主席朱立倫提出凍結預算，希望朱立倫主席凍結預算可以坐下來談，如何把相關職掌做移撥，這是比較重要的議題，而不是喊喊而已。