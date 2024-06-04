中油表示，第26屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮3日舉行，中油加油站連24年獲得加油站類別之「信譽品牌白金獎」最高殊榮，國光牌潤滑油則連3年獲潤滑油類別最高榮譽「信譽品牌白金獎」。

讀者文摘每年舉辦各行業信譽品牌調查，由消費者自行說出心目中認定的最佳品牌，再對該品牌「信賴程度與可信度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」及「社會責任」等6構面評分，以發掘最值得信賴的品牌。

中油指出，加油站持續提升軟硬體服務品質、致力精進公廁清潔、積極推廣中油PAY行動支付、自創CUP＆GO來速咖啡及建置電動機車充換電站，讓加油站提供多元服務。

「國光牌潤滑油」近年積極開發環保節能的高品質潤滑油脂產品，致力研究低碳潤滑油品，並推動產品碳足跡盤查與自主減碳等業務。未來仍將秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，也會做好國家級的品質把關。