台積電今（4日）舉行股東會，董事長劉德音將在會後正式退休，台積電進入魏哲家領銜的時代，劉德音在最後一次股東會上有問必答，有位小股東擔心台積電有一天會被華為超車，劉德音霸氣回應「應該不太可能。」

股東向台積電高層提問，台積電目前有無競爭對手，華為算是對手嗎？好奇有沒有被追上的可能，劉德音正面回應，台積電非常認真看待每位競爭對手，是不是華為都沒關係，因為永遠都會有競爭對手。

劉德音強調，由於現在台積電在技術上取得領先，最在乎的一點是台積電進步的速度有沒有比對手快。劉德音接著提到，至於會不會被超越，「就不用請CC（總裁魏哲家）回答了，應該不太可能。」

此外，有股東表示，台積電創辦人張忠謀與輝達執行長輝達同框，超微執行長蘇姿丰也稱台積電是重要夥伴，台積電會以哪家廠商為主呢？劉德音開玩笑表示，「這題是在破壞台積電的客戶關係嗎？」

台積電總裁魏哲家接著回應，兩家公司跟台積電的關係都非常好，會共同成長，兩人語畢現場爆出笑聲。由於劉德音將在此次股東會結束後退休，總裁魏哲家將全面主導台積電運作，結束長達11年的雙首長制。