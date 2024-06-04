晶圓代工龍頭台積電(2330)今（4）日召開股東常會，預期將接掌董事長的總裁魏哲家會後接受媒體聯訪時表示，無論是在行事及價值觀等方面，台積電將維持30幾年來的既有傳統持續前行，對於繼承人選等也有建立培訓等相關制度推出，盼讓公司經營能井井有條。

晶圓代工龍頭台積電今日召開股東常會，會中完成董事改選，即將卸任退休的董事長劉德音在散會前表示，要感謝台積電的經營團隊，主要人員今天都坐在第一排，相信魏哲家等人未來能帶領台積電走向更高的層次，認為過去6年能帶領他們「是我個人的榮幸」。

至於即將接任董事長的魏哲家，於會後受訪時表示，台積電在創辦人張忠謀創立30幾年來，就算換了誰，在行事、價值觀方面均維持既有傳統，將繼續以此方式前行，秉持技術領先、卓越製造、客戶信任3大重要因素，並維持誠信、正直原則絕不妥協。

對於新官上任後是否有新人事異動及繼承制度，魏哲家先是開玩笑回應自己「才剛上任耶，這有點尷尬」，隨後正色回應隨著全球廣納人才，將推動建立相關訓練制度，讓人才能從中成長，往年輕化、制度化方向邁進，藉此讓公司經營能井井有條。