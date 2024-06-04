輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大發表關於人工智慧（AI）主題的演講，引發各界高度關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰認為，台灣若想跟上這波AI浪潮，必須先有足夠的電力支持，「要捫心自問先問看看電力足夠嗎？」

蘇一峰2日發文提到，AI產業十分耗電，是吃電的大怪獸，全球AI浪潮都需要電力支持，台灣想搶到好位子，要捫心自問先問看看電力足夠嗎？小動物跳電能管好嗎？

蘇一峰昨（3）日再度針對相關議題發文，強調未來AI可能進入加速期，要開始認真想想那些工作不會被AI取代，技術專業高的工作短時間之內比較安全，如果只動一張嘴則容易被取代，而台灣電力和網路都要發展起來，AI才能取代大量的工作，下一步才能搶國外的工作。

黃仁勳2日演講時提到，生成式AI和數位孿生技術帶來變革式影響，每間工廠的自主運作程度都將提升，在輝達各項平台幫助下，工業生態系可加速採用自主技術，提高運作效率與降低成。