共同社4日報導，日本外務省3日首次公布了對居住在海外約130萬名日本人實施的孤獨和孤立情況的調查結果。回答「經常、總是、偶爾、有時」感到孤獨的人佔比達44.9％。從地區來看，在英國、法國等西歐地區該佔比最高，為48.0％。

感到孤獨的日本人較多地區其次是巴西等南美地區，佔比為46.4％。美國等北美地區佔45.3％。最少的地區是非洲，佔39.0％。導致孤獨感的原因中認為是「語言問題」的最多，為31.6％。其次是「源自文化差異」佔27.9％，「搬家」佔24.9％。

外務省分析認為，日本人社區聯繫越弱的地區，越容易感到孤獨。今後將加緊採取措施，比如駐外使領館的領事接受日本人的各種諮詢，與致力於防止自殺措施的NPO共享結果等。

此次調查於2023年10至12月首次實施，採用電子郵件形式對約130萬名日本人展開調查，收到了55420份回覆。