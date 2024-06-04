緯來綜合台《女王大人》日前邀請張鳳書、Mei、元元、李唯楓、簡大為律師上節目，分享此生最慘痛的借錢經驗。元元分享自己曾經有個很要好的朋友，要跟她借60萬合資一家餐酒館，說服她成為股東之後不但有副業，每月還能拿分紅；但對方卻只講店面的大概位置，也不想告知餐廳名字，幸好元元媽媽在一旁勸退，才逃過一劫。沒想到才過幾天，朋友又以工作急需30萬向元元借錢，也答應隔兩天就會還款，卻一再拖延。更誇張的是之後又向元元借了20萬，說隔周有個100萬的案子會進來，元元也不疑有他再借20萬出去，前後借了50萬，朋友都沒有要還的意思，最後元元只好跟朋友說不用還全部，還一半就好，但只拿回10萬，讓現場眾人驚呼：「也太傻了吧！」律師簡大為也提醒，法律上說話跟傳訊息的文字效力非常強，說出只需要還一半的錢就是免除的意思，此話也代表元元以後再也不能跟對方要剩下的錢。

李唯楓則分享自己第一次借別人錢，是之前還在和前公司打官司的時候，當時生活過得很辛苦，全身上下只有2萬多塊，但看到有朋友過得比他還辛苦，為了代墊一場地下樂團演出的費用，來向李唯楓借1萬元，也說好一週後歸還。因為很想幫助朋友，又考量到這1萬自己還拿得出來，便義不容辭地答應對方，沒想到這件事就石沉大海，直到有一天和其他朋友吃飯，聊起來才發現這個朋友向23個人都各借了1萬元，但因為金額也不大，所以大家都不好意思去要回來。簡大為律師教大家借款保障必要做的兩件事，第一就是匯出款項要留紀錄，第二就是必須證明那筆錢是借的不是給的，這樣如果到時候想拿回來，上法院才有依據。

Mei提到之前分享過，當時嫁給阿弟的時候發現他身上存款只有3元，新聞一出來朋友都不見了，真的體會到什麼叫窮到沒朋友。後來因為女兒住院，為了保護女兒不和別的孩子交叉感染，只好低頭向親戚借錢想讓女兒轉單人病房，卻被數落：「都沒錢了還住單人病房，演藝圈不是都很好賺嗎，怎麼挑來挑去，挑到一個演藝圈這麼窮的。」過幾年後等Mei的生活比較安穩了，換這位親戚過來借錢，Mei也大方借了前後共10萬給對方，過了一年多都沒消沒息，但想到自己也苦過就沒再跟對方討回來。《女王大人》每集精采內容於週一到週五每晚8點緯來綜合台26頻道播出。