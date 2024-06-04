一名30歲林姓駕駛今天（4日）早上駕駛休旅車，行經台9線瑞穗富源到瑞北段，在248.3公里處，直接越過安全島，撞毀測速照相桿，再撞上變電箱，因力道猛烈，車頭撞成稀爛，還好駕駛僅受擦挫傷。警方說，這段路拓寬後筆直，短短5年已發生近百件死傷車禍，警方在該路段加裝測速照相機以降低違規、車禍，呼籲駕駛人放慢車速。被撞毀的測速照相器材，也將依法求償。

今早約7時許，39歲林姓男子駕駛休旅車沿台九線北往南行駛，行經248.3K處，不明原因越過分隔島，撞上測速照相桿，滑行再撞擊變電箱，消防局到達現場後，男性全身多處擦傷，意識清醒，生命徵象穩定，送玉里慈濟醫院治療。車禍原因仍待調查釐清。

今早1輛休旅車行經台九線富源段撞擊測速照相桿、電箱，車頭全毀。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

今早1輛休旅車行經台九線富源段撞擊測速照相桿、電箱，車頭全毀。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

台9線245公里處至253公里處（富源到瑞北段）道路拓寬後筆直，並採用無防護式中央分隔綠帶設計，警方資料顯示，自2019年8月到去年底共發生近90件傷亡車禍，包含8件死亡車禍，花蓮縣警局去年初在台9線248.1公里處及250.8公里處各設1處固定測速照相設備，遏阻超速違規。

除了設置測速照相桿，公路局也進行道路防護改善工程，在安全島兩側加裝設置鋼板護欄，提升安全，呼籲民眾行車應依號誌及速限行駛。