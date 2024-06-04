林先生求助大林慈濟醫院，進行達文西減重手術後，5個月成功擺脫30公斤肥肉。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一名貨運司機因工作導致三餐不定時，加上偏愛肉類、愛喝罐裝咖啡提神，40歲體重就超過120公斤，走路氣喘噓噓，連上、下車都變得困難，爬樓梯、走路、說話也覺得快要斷氣，還因減重無效，體重爆增至140公斤，經求助大林慈濟醫院，進行達文西減重手術後，5個月成功擺脫30公斤肥肉。

47歲林先生是貨運司機，平時配合送貨時間變得三餐不定時，加上特別愛吃肉、喝罐裝咖啡，體重逐年上升，40歲體重已超過120公斤，不但爬上大貨車的駕駛座變得很吃力，連爬樓梯、走路、說話也覺得快要斷氣，加上足底筋膜炎讓他開始擔心身體狀況，自行嘗試各種減重方法，體重反彈增加到140公斤，才下定決心到醫院做減重治療。

大林慈濟減重暨代謝手術治療中心、移植外科主任尹文耀說，林先生手術前體重140公斤，BMI 53.25，通常BMI 50以上已屬於超級病態型肥胖，加上林先生還檢查出血脂異常、高血壓、脂肪肝等問題，已嚴重危害健康。

考量病人有脂肪肝與慢性發炎引起肝臟腫大，影響手術空間，加上腹腔鏡手術器械無法靈活運用，在空間狹小的腹腔裡很難精確做組織分離、切除、縫合，相對提高手術風險，尹文耀表示，與林先生討論後，決定採用達文西機械手臂進行微創胃袖狀切除縮胃手術。

尹文耀，用達文西機械手臂進行微創胃袖狀切除縮胃手術，不僅提高手術過程的精準度，同時具有高解析3D立體影像及高倍數放大與靈活機器手臂，使得手術視野更好，對於微小的神經與血管，更能有效且精細的縫合與止血，大幅提高安全性，同時也明顯降低手術時間。

林先生去年12月接受達文西減重手術，搭配運動及飲食控制，至今已成功減去30公斤，原本血脂異常、高血壓及脂肪肝問題也獲得改善，生活與工作都恢復正常，讓他相當開心。

尹文耀提醒，減重手術基本上也是一種風險高手術，減重手術更是最後不得已的治療手段，所以病人手術後一定要保養身體，包括正常飲食與作息、運動，控制三高，平時做好自我管理，好好珍惜自己冒一定風險，以及花時間與金錢得來的成果，持續做好體重與健康管理，健康才能更長久。