賣場大多提供推車，讓顧客在購買商品時，可以邊推邊逛，離場前只要將購物車歸還即可，然而，最近有一名職業為心理學家的母親透露，她絕對不會推回購物車，看似沒公德心的行為立刻引發網友怒火，而她也解釋了這麼做的原因。

《洛杉磯時報》報導，最近洛杉磯臨床與司法心理學家（Forensic Psychologists）萊斯莉（Leslie Dobson）在影片中透露，身為母親的她絕對不會把小孩留在車裡，然後獨自歸還購物推車，「隨便你怎麼罵，我就是不會把我買的東西和小孩留在車裡，然後自己去歸還購物車，所以如果你要惡狠狠地瞪我，那就滾吧！」

這段影片曝光後，網友認為她很懶惰，而且隨意將推車放在停車場的車道上，很可能造成危險，於是紛紛批評她：「所以，你很懶，但你正在用孩子當藉口。」、「只要帶著您的孩子一起歸還購物車，沒什麼大不了的」、「請為孩子樹立榜樣」、「當我歸還購物車時，我的孩子們會和我在一起，然後我給他們扣上安全帶。」

之後萊斯莉接受《泰晤士報》採訪時說，如果女性覺得停車場對她們的孩子不安全很正常，她們不應該因為沒有推回購物車而感到羞恥。幾天後她又發布一則影片解釋，「去年，美國有265名兒童在停車場被綁架，其中一半遭到性侵。身為一名歸還購物車的單親媽媽，你很容易遭到壞人監視。」

萊斯莉被問到若是在讓她感到安全的情況下，她會推回購物車嗎？她笑說：「當然，我還幫別人推回購物車呢。」

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