2024台北電腦展（Computex 2024）吸引國際大咖來台，包括輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）先後抵達台灣參展，讓全世界看到台灣在科技業的重要地位，而這也引發韓媒擔憂三星等韓國半導體企業淪為AI邊緣人。

根據韓國媒體《HankYung》報導，英特爾執行長季辛格今日出席台北電腦展發表主題演講，明日將出席5日在首爾舉行的「英特爾人工智慧(AI)峰會」，為了台灣縮短訪韓行程，公司稱是因為「內部情況」，業界則解讀為「清晰展示兩國半導體地位的現況。」

報導直指，外界開始擔心南韓在全球AI半導體戰爭中被邊緣化，並坦承韓企在這一領域做得並不好，作為核心的半導體晶片設計比輝達、蘋果、超微等美國大廠還要遜色。台積電則滿足客戶需求，嚴格把關半導體的製造和封裝。

專家表示，韓企介入美國大型科技公司與台積電合作的空間很小，尤其輝達和超微最近在台灣建立了AI研發(R&D)中心，從而擴大了聯盟關係。 「美台雙雄」主導的系統半導體（非記憶體）市場規模，截至2023年達620兆韓元，是南韓最擅長記憶體市場規模179兆韓元的3.5倍。

一位專門研究半導體的大學教授示警，隨著美國和台灣紛紛建立自己的聯盟，南韓正在成為AI半導體爭奪戰中的「孤島」。