赴陸旅遊禁團令未解，福州赴馬祖踩線團延至端午後，連江縣議會議長張永江今出席交通部航港局記者會時受訪表示，涉及政治問題不便評論，但中央常說要對等，難道大陸來1億人，台灣也要去1億人？盼政治別扯上觀光，讓民間有錢賺，當地觀光旅宿業者也很期待陸客來玩。

張永江表示，很多事涉及政治問題他不便評論，不過中央常常講說要對等，「只要他1億人來台灣，那你叫台灣去那邊1億人，你有這個人嗎？」他強調，不應把政治扯上觀光，要讓民間有錢賺，雖馬祖陸客數量不多，但像金門就確實很慘。

張永江說，盼兩岸之間先以文化、觀光做交流，像他近年去了大陸20幾次，對方的教育文化及環境衛生，都有被我方影響而變好，所以仍盼不要扯上政治問題，讓兩岸人民有錢賺這樣最好。

張永江提到，馬祖陸客數量不多，疫情前占整體觀光客1成不到，因住宿較難訂，若搭乘小船前來，時間又較趕，故正著手規畫大船，有座位和床位，促進觀光人流。馬祖擁有獨特魅力，許多導遊和司機一來就長住下來，目前全馬祖住宿約可住3000至4000人，近來住房率約7成多，現也輔導民宿設置，業者們希望剩下2成多由陸客來填滿。

航港局長葉協隆說，不便評論，不過目前馬祖小三通非常順暢，只要在符合規定情形下，航運上的配合都沒有問題。