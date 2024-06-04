移民署為提供旅客更優質的通關體驗，加速更新現有的自動查驗通關系統（e-Gate），目前已完成第一階段e-Gate汰換及更新工程，新世代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一，以及支援40多國語言模式等功能，採用電腦自動化方式結合生物辨識科技，未來通關程序也將有更大的便利。

移民署表示，第一階段建置完成後，第二階段更新工程預計於6月3日至8月1日實施，在桃園國際機場第一航廈及第二航廈入出境大廳分階段陸續進行，施工區域將以圍籬區隔，旅客入出境動線不受影響，並可享受新世代e-Gate通關體驗。

移民署指出，新世代e-Gate適用晶片護照，全面採用國際民航組織規範之標準，民眾可於護照效期屆滿之前，向外交部及相關單位申請換發晶片護照，以便捷使用e-Gate，持用有效非晶片護照的旅客，仍可由人工查驗櫃檯提供服務。

移民署自2011年起，在全國主要機場及港口啟用e-Gate，因應逐年成長旅客量，有效提升通關服務品質，至今已有超過1億多人次使用。

2023年起規劃陸續汰換並建置新世代e-Gate，現已完成第一階段19座新世代e-Gate建置工程，6月3日啟動第二階段工程，將再建置24座新世代e-Gate，屆時桃園國際機場舊型e-Gate將於今年全數汰換，另全國其他機場港口則將於2025年陸續汰換建置。

移民署表示，桃園國際機場近日榮獲2024年Skytrax評比「最佳證照查驗服務機場」獎項第5名，新世代e-Gate今年將於桃園機場全面上線，大幅提升查驗通關效能，希望帶給旅客更優質的通關體驗，移民署將兼顧國境安全及提升旅客通關效率，持續提升台灣機場排名及競爭力。