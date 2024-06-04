晶圓代工龍頭台積電(2330)總裁魏哲家今（4）日表示，完全同意輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言「AI前景一片光明」說法，指出台積電站在非常有利位置、「目前沒有競爭對手」，會繼續維持此優勢，認為台積電未來幾年的遠景應會非常樂觀。

魏哲家會後接受媒體聯訪時表示，AI應用甚廣且正在起步，台積電因技術領先同業而站在非常有利的位置，並詼諧表示超微（AMD）執行長蘇姿丰及輝達執行長黃仁勳只差一句話沒講，就是「這些（AI產品）都在台積電做」。

由於對AI前如此樂觀，是否會因此擴大資本支出計畫？魏哲家則表示，台積電會非常謹慎小心，未來幾年的投資策略原則不變，將根據市場需求審慎考量資本支出計畫、規畫產能，至於是否超過先前的3年1千億美元，則「請拭目以待」。

針對若兩岸有所衝突，客戶是否要求把產品或生產移往美國或其他地方？魏哲家對此回應，兩岸之間的不穩定確實是供應鏈憂慮因素，公司對此有討論過此問題，但台灣產能占了約8～9成，要全部移出是「不可能的」。

魏哲家指出，台積電當然不希望戰爭發生，因為屆時不只是半導體要憂慮，還有更多事情要憂慮。他個人認為，以兩岸雙方領導人及全球各國領導人的聰明才智之勢，應該不會讓戰爭發生。