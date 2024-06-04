台南市警察局第二分局今年1至5月已阻詐123件，成功攔下7689萬元。一名72歲楊姓老翁昨天（3日）差點被騙匯出23萬元，要幫網路結識的「聯合國女軍醫」，買機票來台灣共度餘生，所幸銀行行員與警方及時攔勸，才替老翁保住辛苦積蓄。

72歲楊姓老翁透過臉書結識，自稱住在國外戰地服務的女軍醫，雙方互加LINE好友，女軍醫謊稱要脫離軍旅生活，從國外戰地來台灣與楊姓老翁見面並共同生活，但需楊翁先匯23萬元機票錢到她的指定帳戶。

女軍醫還向聖父上帝和聖子發誓，她說的都是真的，如果楊翁支付她的機票費用，她真的很願意給楊翁2億美元。

楊翁一度也心存警惕，叫女軍醫找當地的戰友幫忙買機票，直接回饋戰友就好，還好意提醒女軍醫「財不露白」。

不論楊翁怎麼質疑，女軍醫總有辦法圓謊，說自己在這樣危險的戰區工作，而楊翁卻在談論不同的事情，她在這個世界上沒有其他人了，楊翁是她唯一的依靠。

女軍醫的深情告白最終打動了楊翁，楊翁也憧憬和女軍醫共度餘生，3日上午9時許前往台南市民生路銀行欲臨櫃匯款，銀行櫃台人員直覺有異，通知警方。

台南警二分局民權所警員黃浩庭、李美慧趕至現場，向楊翁解釋此為詐騙慣用伎倆，並出示類似被詐騙的報導給楊翁看，楊翁才恍然大悟，但頓時失魂落魄，回神後感謝警方的協助，保住了他的積蓄。