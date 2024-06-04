桃園八德一名65歲高姓婦人昨天（3日）早上10時許，前往八德區介壽路一家銀行，要匯款新臺幣72萬元，聲稱是媳婦有急用，銀行行員發覺有異，通報警方到場協助。

八德分局四維派出所警員詹盛堯、林夢庭獲報，立即趕往銀行了解，高婦自稱早上9點接到媳婦電話，說她換了新的LINE帳號，教她重新加入媳婦LINE好友，並且要把舊帳號刪除，隨後向她表示急需用錢買土地，並提供帳號讓她匯款72萬元，還說過幾天就會還錢。

銀行行員警覺有異，先請高婦聯繫兒子、媳婦，確認是否有更換新的LINE帳號，經聯繫上真媳婦後，才確認遭受詐騙，事後回想上午於電話中談話，覺得媳婦聲音不太一樣，自己因為對方話術造成情緒緊張，落入對方的陷阱，所幸行員及員警關懷提問，保住婦人辛苦存下的老本。

八德警分局表示，「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」是常見的詐騙手法，詐騙集團會隨機加好友，再打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙，警方呼籲民眾如遇到疑似詐騙案件，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。