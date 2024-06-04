新北市目前有53處易肇事及易違規路口設有科技執法設備，採AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，為加強防制違規肇事及改善行車秩序，新北市警局已新建置27處科技執法設備，將於7月1日正式執法，10月底將再公布35處科技執法地點。

新北市交通警察大隊表示，科技執法設備可偵測不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空等7大違規行為，例如新莊區中正路、思源路口，車輛易違規右轉上大漢橋，與正常右轉上大漢橋車流有交會情事，易衍生交通事故，此路段即偵測違規右轉行為。

新北市新增27處科技執法列表。（新北市交通警察大隊提供）

新北市新增27處科技執法列表。（新北市交通警察大隊提供）

交大強調，本次建置27處科技執法設備，均在都會區重要路口設置，特別拉長宣導期，期駕駛人先行改正違規行為，勿搶快，或以為沒看到警察就不遵守交通規則，提醒民眾開車上路多一些耐心，確實遵守用路規則，禮讓行人優先通行，共同維護新北交通安全。