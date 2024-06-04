宜蘭縣從2010年提供乳房X光攝影巡迴車篩檢服務，迄今服務已逾13年，宜蘭縣斥資2200萬元，在巡迴車配置與醫學中心等級的攝影儀器，今天（4日）宣布全新的數位乳房X光攝影巡迴車啟用，盼能降低乳癌的發生與死亡率。

宜蘭縣衛生局表示，乳癌是我國與宜蘭縣婦女發生率第1位的癌症，宜蘭縣每年約有250人罹患乳癌，平均不到2天就有1人得到乳癌，是婦女健康的頭號殺手；根據統計早期乳癌的5年存活率將近100％，但第4期（晚期）的5年存活率僅剩不到4成。

衛生局說，乳房X光攝影甚至可發現無症狀的0期乳癌，並降低乳癌死亡率2到3成；宜蘭縣的乳攝車投入乳癌篩檢行列逾13年，服務約4.3萬人次，篩檢出異常個案達3115人，經轉介檢查確診乳癌為148人。

縣府斥資2200萬元，讓乳攝車配置與醫學中心同等級的攝影儀器，可發現70至100微米尺寸的鈣化點，提早發現乳癌的病徵，縣長林姿妙說，希望藉此有效提升宜蘭縣婦女接受乳房X光攝影檢查的意願。

政府補助45至69歲婦女，及40至44歲二等血親（即祖母、外婆、母親、姊妹、女兒）曾罹患乳癌的婦女2年1次免費乳房X光攝影檢查。衛生局說，宜蘭縣的羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、陽明交通大學附設醫院及乳攝車，都是由女性放射師執行乳房X光攝影檢查服務。

衛生局表示，乳攝車會巡迴各社區服務，詳細訊息可參考衛生局網站；乳房X光攝影檢查採預約制，提供平日、假日及夜間不同時段篩檢服務。