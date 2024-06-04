日本東京澀谷區將自10月起實施夜間路邊禁酒政策，以打擊層出不窮的酒後亂象問題。

日本東京澀谷區將自10月起，針對澀谷站周邊實施夜間路邊禁酒政策。

綜合《東京新聞》、美國有線電視新聞網（CNN）報導，澀谷區政府昨（3）日向區議會提交法令草案，研擬全面禁止在澀谷站周邊飲酒。

這項新措施將禁止民眾於每日晚間6時至隔日清晨5時期間在澀谷站周邊區域的公共場所飲酒，預計10月1日起實施，不過違反規定不會受到處罰。日本的合法飲酒年齡為20歲。

日本政府於去（2023）年5月將新冠肺炎降級為與流感同等級的第五類傳染病以來，澀谷站周邊外國遊客激增。從去年9月以來，當局每日晚間至隔日清晨進行巡邏，4月份周五、周六、周日及假日前一晚平均有158.4人收到警告，較3月份的107.5人增加，當中70％為外國人。

澀谷區長長谷部健昨日表示，街頭飲酒釀成、亂丟垃圾、噪音及阻礙交通等已成為該區域的主要問題。

他也表示，過去一年來政府已加強巡邏及實施其他措施，但總會有民眾堅稱「法律說可以喝酒不是嗎？」他說藉由實施新規，他想向民眾傳達政府的要求，也就是希望民眾在餐廳內享受飲酒就好。

去年萬聖節，澀谷就於10月27日到11月1日期間，對澀谷站周遭的道路或公園等公共場所禁酒，長谷部健表示，當地企業支持這項新規，並敦促成為永久性規範。

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