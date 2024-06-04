日本女星本橋由香曾主演1996年的作品《超級戰隊系列》走紅，3年前因植牙意外發現頸部淋巴結腫大，繼而證實罹患惡性淋巴癌，雖經抗癌，1日仍傳出她不敵癌魔病逝，享年46歲。對此，醫師表示，淋巴癌有燒、腫、癢、汗、咳、瘦6大症狀，提醒若有上述情形要快就醫。

嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師李思錦表示，淋巴癌是因人體免疫系統中的淋巴球癌化而成，主要分為何杰金氏與非何杰金氏淋巴癌2大類，9成的案例屬於後者，其中又以B細胞癌化居多，患者從年輕人到老年人都有。

李思錦表示，淋巴癌初期症狀不明顯，部分患者是因摸到頸部有腫塊就醫，經切片證實為淋巴癌，而淋巴系統是身體的重要防禦機制，當發生癌病變時，身體免疫力也會跟著下降，可能出現下列6種症狀。

■燒：突然莫明發燒。

■腫：脖子、腋下或鼠蹊部，長出不會痛的腫塊。

■癢：全身發癢。

■汗：夜間莫名盜汗。

■咳：持續咳嗽、會喘。

■瘦：莫名體重減輕，常覺得疲倦。

李思錦提醒，若有出現上述6種症狀要快就醫，淋巴癌可藉由血液循環，擴散到肝、腦、肺、骨頭等身體各處，這是全身性疾病，治療上以化療為主，依細胞型態不同，可能會使用標靶、細胞免疫療法、骨髓移植或放射線等治療。