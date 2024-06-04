日本是許多民眾出國旅遊首選國家，一名曾在日本住過一段時間的女網友分享在當地必吃的3樣東西，包括超商熱狗、唐吉訶德烤地瓜以及麥當勞薯條，這些都是台幣銅板價就能買到，她大推「吃過各國麥當勞薯條，日本是我心目中的第1名。」許多網友也表示認同，「日本麥當勞好吃，薯條很鬆脆」、「熱狗無敵好吃，每天都要來一根。」

一名女網友在臉書分享住日本必吃的3樣東西，第1樣是7-ELEVEn的熱狗，她說外表看起來就是一般的美式熱狗，但吃過就知道美味，外皮酥脆超好吃，最近去日本玩每天都吃一支。

第2樣是唐吉訶德的烤地瓜，原PO讚大大一個只要台幣40至60元，又香又甜，冬天路過買來吃，熱呼呼的超幸福，當時還是學生的她偶爾也會當正餐吃。

最後是麥當勞的薯條，原PO讚日本麥當勞的薯條和雞塊真的很好吃，而且APP常會有組合優惠價，她以前住日本常買來當點心，「吃過各國麥當勞薯條，日本是我心目中的第1名。」

貼文曝光引起許多討論，內行網友也說喜歡熱狗和烤地瓜，「熱狗真的無敵好吃，每天都要吃」、「很愛前2樣，尤其是地瓜」，也有人讚日本麥當勞很好吃，薯條鬆脆、奶昔好喝；不少網友直呼「下次去日本也要吃看看」。

不過有民眾表示，唐吉訶德的地瓜縮水了，幾年前真的好吃又便宜，每次都會被香味吸引，但現在不是必買了。