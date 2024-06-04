超慢跑可說是近年來討論度非常高的有氧運動，不僅執行起來十分簡單，家醫科醫師李唐越還指出，其對於增肌減脂、增強心肺效能，以及逆轉糖尿病等，都能發揮正面效益，並建議民眾可搭配節拍器進行「節拍超慢跑」，有助於穩定步伐，保持規律的呼吸節奏和心率，能獲得事半功倍的功效。

超慢跑顧名思義就是以非常緩慢的速度，進行跑步。醫師李唐越在診所YouTube頻道分享，超慢跑是可以增肌減脂、增強心肺效能、逆轉糖尿病的超強運動，但只要再加上節拍器進行「節拍超慢跑」，就能獲得事半功倍的效果，非常值得一試。

關於節拍超慢跑該如何執行？李唐越說明，首先節拍器應設定在180bpm，並跟著此節奏跑動；而動作要領為先讓前腳掌落地，再來是腳後跟，膝蓋則微彎保持彈性，落地聲音要越輕越好以節省能量。

至於為何要搭配節拍器？李唐越解釋，因為它可以幫助穩定步伐，保持規律的呼吸節奏和心率，當人在最大心率的60～70％，可以進到一個燃燒脂肪的區間，又不會造成心臟過多負荷。

李唐越進一步提到，180bpm是來自於美國運動生理學博士丹尼爾在1984年所做的研究，他發現維持這樣的步頻（每分鐘雙腳交替落地的次數），可減少腳落地時造成的衝擊，就可以提高動作效率、節省體能，從而讓人輕鬆自然的跑下去。李建議，每次至少訓練30分鐘以上，就能達到超慢跑的功效。