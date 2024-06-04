泌尿科醫師施冠偉日前分享，一名男性患者包皮水泡復發來就醫，就在建議他做疱疹病毒篩檢時，他的女友突然衝進診間問，「那我會不會被你感染啊！」和病人當場吵起來，讓施冠偉傻眼，直呼來診間是解決問題，不是吵架的地方。

施冠偉近日在臉書表示，一名男患者包皮水泡復發，當他在講解要先篩檢確認是不是第二型的生殖器疱疹，患者女友突然衝進診間，劈頭就問男友「你包皮水泡復發， 那我會不會被你感染啊！」男友則回「水泡復發我也不願意啊」，直接在診間吵起來。

施冠偉解釋，疱疹病毒感染痊癒後還是會潛藏在神經裡，若免疫力低下很有可能再復發，並告訴男患者先篩檢確認是不是第二型，治療的部分有藥膏、口服、靜脈注射抗病毒藥，只要增強免疫力以及定期服藥都能降低復發頻率。

施冠偉指出，第二型單純疱疹又稱「生殖器疱疹」，確實會透過性接觸、共用性玩具而傳染，感染位置有生殖器、肛門、臂部、大腿，潛伏期2～12天，症狀為私密處長水泡，小便容易刺痛、疼痛，若水泡破了易潰爛，容易發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫脹等，更嚴重可能引發腦炎，如果懷疑自己染有疱疹，必須及早至泌尿科就診，並提醒醫療診間是解決問題的地方，吵架只會讓彼此不開心，無法解決問題，理性溝通才能趕快讓病痊癒。