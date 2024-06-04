響應2050淨零排放目標，打造低碳排的交通運輸系統，台東縣政府今年啟動規畫設置公共自行車(含電動輔助自行車)租賃系統服務，台東縣環境保護局將於13日上午10時在台東縣政府1樓大禮堂辦理說明會，限額200名，即日起開放網路報名。
台東縣環保局指出，建置公共自行車租賃系統對於提供縣民通學通勤、串聯交通節點、改善市區交通、提升縣民福祉以及降低縣內交通運輸碳排放量有著相當正面的效益，因此規畫於113-114年度逐步建置與完善台東縣公共自行車租賃系統，希望藉由說明會聽取各界對公共自行車系統設置的意見需求，並提供後續計畫參考，以建置符合各界需求的租賃站點與系統。
環保局進一步提到，公共自行車（含電動輔助自行車）租賃系統的實施，將對台東縣的交通環境、城市發展和民眾生活產生正面回饋。說明會採網路報名，限額200名，即日起開始報名至11日下午5點截止或名額額滿為止，如有疑問可撥打諮詢專線089-310310，歡迎踴躍報名參加，並有機會獲得TTPush 200枚金幣。
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